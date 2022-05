Qui sommes nous?



Tempo Ressources Humaines cabinet de conseil en RH sur Orléans est adossé au Groupe Tempo constitué de filiales agences d'emploi et d'un organisme de formation.



Notre équipe?



Carole Aveline, consultante RH Tempo Ressources Humaines, Gestionnaire de dossiers et spécialisée en recrutement.

Mélinda Cita, consultante RH Tempo Ressources Humaines, psychologue du travail spécialisée en mobilité professionnelle.

Florence Hindelang, Consultante RH sénior Tempo Ressources Humaines, consultant formateur spécialisée en conduite de projet RH et ingénierie de formation.

Le champ d'intervention du cabinet:



Notre approche du conseil?



Nous concevons des réponses sur mesure.

Nos mots d'ordre réactivité, flexibilité et créativité.



Que faisons nous?



Vous êtes une entreprise et vous avez une problématique dans les champs suivants:



- Recrutement et évaluation de candidature

Prise en charge totale ou partielle des actions de recrutement à partir d'une définition de poste.

Tests de personnalités, études graphologiques.

Le plus de Tempo RH: conception de situations d'évaluation des connaissances et des compétences techniques sur mesure.



- Gestion de carrière

Vous avez une problématique compétences au sein de votre entreprise (jeunes, séniors, travailleurs handicapés, nouvelles technologies), optez pour le bilan de compétences, la VAE.

Le plus Tempo RH: bilans ciblés en fonction de votre besoin.



- Diagnostic RH - Conduite de projet RH

Optimisation de fonction Ressources Humaines et évaluation des risques.

Le plus de Tempo RH: expertise juridique ci-besoin