Temporis Montreuil constitue LA SOLUTION pour vos besoins en personnel en répondant parfaitement à vos exigences en terme de flexibilité et de gestion de vos effectifs en fonction du plan de charge.



La prestation de placement forfaitisée offre des services sur-mesure en fonction du niveau d'intervention souhaité dans le processus de recrutement.

Temporis à Montreuil est une agence d'intérim et d'emploi

AGENDE D'INTÉRIM

NOS SOLUTIONS RH

PLACEMENT

Prestation de placement forfaitisée

INTÉRIM

Les étapes du recrutement par Temporis

Analyse de poste (étude du profil, descriptif de l'activité, conditions matérielles)

Recherche Temporis (diffusion d'annonces sur le site Temporis et les sites Emploi partenaires, recherche auprès de partenaires locaux, CVthèque)

Évaluation et sélection selon profil (entretien préalable, dossier de candidature, entretien de recrutement, fiche métier, démarche Temporitest, contrôle de références, guide d'entretien)

Temporitest Online : la démarche spécifique à Temporis afin d'optimiser efficacement vos recrutements avec l'utilisation de tests psychotechniques, associés à des outils dévaluation des compétences

Présentation des candidatures

Suivi de la période d'essai (contrôle de présence, période d'essai, bilan qualité)