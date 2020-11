Votre organisation doit évoluer, se transformer, pivoter ? -> Excellente nouvelle !!



-> Mais vous vous posez alors la question : comment faire ?



Je vous apporte des réponses, et surtout une accompagnement avec :

- Un audit concret et opérationnel de votre organisation

- Un plan daction et d'accompagnement pragmatique

- Une transparence, un discours de vérité

- La conduite et le déploiement de votre transformation



Depuis plus de 20 ans, j'éclaire le chemin des organisations et de leurs équipes lors des situations de transformations, de retournement, d'adaptation ou de changements.



Mes expertises :

- Transformations / retournements / adaptations des organisations

- Conduite de changements

- Gestion de situations de crises : retournement, fusion, grève, LBO, restructuring, PSE...

- Externalisation de la paie/SIRH

- Digitalisation des processus RH

- Négociations d'accords d'accords collectifs (temps de travail - CSE - participation ..)

- Conseils et supports au Codir, management et opérationnels

- Fort contributeur lors de Business modeling

- Gestion des opérations RH courantes : recrutement, formation, IRP, paie, contentieux, conseils



Mes atouts :

- Forte capacité d'adaptation (Caméleon)

- Identifier les axes d'améliorations et déployer les actions d'optimisations adéquates

- Capacité à rassembler, embarquer, décider et déployer (même en eaux troubles)

- Expérience probante en conduite de projets structurants / massifs

- Forte appétence pour les chiffres, les KPI, le business modelling...

- Humilité, loyauté, écoute, rigueur, sourire, empathie, anticipation, pragmatisme

- Profil "promoteur", "doer" et pilotage de projets



Secteurs de prédilections :

- Retail et distribution

- Logistique et supply-chain

- Luxe



Objectif : faire "bouger" l'organisation et provoquer l'efficacité (avec sourire !).



A bientôt ?



Jean-James DUPONT

jj_dupontè@yahoo.fr