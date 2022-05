Le partenaire intérimaire du milieu médical.



Pourquoi faire ce choix ?



Le Choix des postes



Approcher tous les services de santé par la diversité de nos établissements client:

centres hospitaliers publics et privés, cliniques, centres médicaux spécialisés, maisons de retraite, cabinets privés, laboratoires, centres de soins à domicile, médecine du travail, centres de détentions, entreprises, crèches

sélectionner un service en fonction de ses compétences. Approfondir ses connaissances dans le secteur de son choix.

Préparer son insertion professionnelle à moyen ou long terme dans un service ou dans un établissement spécialisé.





Le Choix des dates ou des périodes



Concilier vie privée et vie professionnelle.

Travailler à temps plein ou temps partiel selon son choix ou selon les épisodes de sa vie.

S'engager sur du court terme, puis se stabiliser, ou le contraire





Le Choix des secteurs



Vous avez la chance d'exercer un métier qui se pratique de façon similaire dans toutes les régions et dans tous les pays du monde. Bénéficiez de cette possibilité offerte par les missions intérimaires pour multiplier vos expériences dans d'autres secteurs géographiques que le vôtre, en France, en outremer ou à l'étranger, dans le public ou le privé, dans des CHU ou dans des EHPAD familiales.



Ce type de mission extérieure offre également un double avantage:



développer son épanouissement personnel par les possibilités de rencontre offertes.

approfondir son expérience professionnelle par la découverte d'autres méthodes de travail.





Vos Droits



Conformément à la législation sur le travail temporaire, vous êtes sous la responsabilité de TEMPS PARTIEL, qui est votre employeur administratif pendant toute la durée des contrats.

L'établissement dans lequel vous êtes délégué(e) devenant provisoirement votre employeur professionnel pendant toute la durée de la mission.

Les documents administratifs inhérents à chaque prise de poste sont les suivants:



contrat de mission stipulant les caractéristiques professionnelles et financières du poste.

bordereau horaire mentionnant les heures de travail effectuées qui seront validées par l'établissement utilisateur.

salaires et acomptes.



Vous bénéficierez des mêmes avantages que les salariés permanents des établissements, c'est à dire :



affiliation sécurité sociale,

complémentaire maladie, maternité,

prise en charge accident du travail,

droit aux indemnités de chômage,

visite médicale du travail.



En complément et sous certaines conditions liées essentiellement à l'ancienneté dans la profession inétrimaire, vous pourrez bénéficier de :



prêts bancaires à taux préférentiels,

aide au logement.





Votre Rémunération



Votre salaire mensuel vous est versé le 11 du mois.

Il regroupe toutes les missions effectuées entre le 1er et le 31 du mois précédent.

Ce salaire de référence, basé sur la convention collective en vigueur dans l'établissement, est augmenté des congés payés (10%) et de la prime de précarité d'emploi (IFM 10%)



Vos Avantages



C'est avoir accès à toutes les offres de remplacement disponibles en France, dans les DOM-TOM, et à l'étranger.

Nos assistants bénéficient d'une réelle expertise en travail temporaire médical : recrutement, proposition et négociations de postes sont assurés par la même personne qui connaît à la fois votre dossier et celui de l'établissement utilisateur.

C'est avoir accès à la formation professionnelle. Chaque année, de nombreux intérimaires bénéficient d'une formation rémunérée spécialisée ou bien d'une prise en charge financière pour des études complémentaires.



Nous assurons ainsi votre évolution dans la profession.



Votre Engagement



TEMPS PARTIEL SANTE peut contribuer à vous offrir un réel épanouissement en conciliant au fur et à mesure de votre carrière, des solutions à la carte pour chaque épisode de votre itinéraire professionnel et familial.



Nos plus anciens intérimaires nous accompagnent depuis la création de TEMPS PARTIEL SANTE, soit depuis près de 25 ans.