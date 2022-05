Tenga Tours Voyages OUAGADOUGOU BURKINA FASO

Tour Operateur - Agence de voyages en ligne « Tenga Tours » Voyages sur Mesure en Afrique

Contact : +226 77 95 95 83 / +226 61 77 77 86 / +336 16 52 33 22

Email: contact@tenga-tours.com / direction@tenga_tours.com



SERVICES:

Réservations et ventes de billets d’avion ;

Assistance et conseil de nos clients ;

Accueil des voyageurs à l’aéroport ;

Réduction de tarifs pour les voyages en groupe ;

Assistance personnalisée à l’aéroport sur demande du client ;

Livraison de billets d’avion au bureau et à domicile ;

Tarifs spéciaux avec certaines compagnies selon votre chiffre d’affaire annuel

Organisation de voyages d’affaires et loisirs

La conciergerie

Location de véhicules avec chauffeur ;

Réservation de chambres dans les hôtels nationaux et dans le monde entier ;

Hôtesses d’accueil : séminaires, colloques, conférences