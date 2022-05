Tengande François NIADA

Je suis actif dans le domaine de la cooperation au développement avec une forte experience en Afrique de l'ouest (Mali, Burkina Faso, Sénegal, Côte d'ivoire,etc). J'ai été successivement expert en éducation de base, chargé de programme, coordonnateur de programme multisectoriels. Je suis familier de l'interculturalité avec une forte expertise de la problématique de l'education de base formelle et non formelle des adultes et adolescents, de la formation professionnelle, de la lutte contre la profilfération des armes légères en Afrique. Je m'interesse plus particulierement à des missions ponctuelles pour des identifications, des formulations de projet, des evaluations, des suivis, ou a des appuis dans le domaine de l'elaboration de curricula. Je suis également prêt à occuper un poste à temps plein comme assistant technique auprès d'ONG ou de coopération bilatérales ou multilatérales.



Mes compétences :

Afrique

Anglais

Assistant technique

Education

Formulation

Français

Technique