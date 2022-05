Tenin COULIBALY

Bonjour,



Diplômée d'un master en Management des Entreprises dans un centre de formation Tiresias-efc sur Amiens. J'ai effectué les deux années en Alternance à la SNCF en qualité D'Assistante Communication, je suis actuellement sur le marché de l'emploi et a la recherche d'un futur emploi en tant que Manager ou Assistant Manager.



En effet, mon but est de travailler dans la communication et les Ressources Humaines afin de mettre en œuvre toute ma créativité et mon savoir faire à votre service. N'hésitez pas à me contacter pour plus amples informations.



Bien cordialement à vous



Mes compétences :

Maîtrise du pack office

Mise à jour d'information selon la loi CNIL

Niveau C2i niveau master

Conduite de projet

Communication orale et écrite