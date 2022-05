Tenin COULIBALY

Mes domaines de compétences :



Comptable, contrôleur de gestion, tresoriere et informaticienne de gestion au sein du groupe DDB agence de communication à Paris 08



Comptabilité:

Contrôle saisie et suivie des factures fournisseurs, établissement des règlements. Vérification et imputation des notes de frais, gestion des abonnements, imputation des pièces de banque et rapprochement bancaire. Gestion des immobilisations.



Taxes:

Contrôle TVA et déclaration, contrôle du chiffre d'affaire, déclaration MDA et Agessa, DADS2

déclaration IS, CVAE, CET



Contrôle procédure Sarbanne Oxley.



Contrôle de Gestion :

Suivi client : suivi des encours, vérification et contrôle des devis ainsi que des bon de commande clients, facturation clients. Contrôle analyse et suivi de la marge par client par poste, réalisation de tableau de bord pour le suivi des budgets prévisionnel.



Trésorerie :

Suivi des encaissements clients et relances, préparation des dossiers contentieux.

Prévision de trésorerie chaque début de mois, enquête financière sur les clients et fournisseurs. Gestion des assurances clients.



Informatique de Gestion (mission depuis juin 2012 à ce jour):

Paramétrage des logiciels de gestion et comptable, aide à la migration sur ces logiciels.

Aide, conseil résolution des problèmes des utilisateurs sur les logiciels du groupe (Anael, Vision, Webgestcom, GDT)

Analyse fonctionnel, création de mode opératoire pour l'utilisation de certain module.





Mes compétences :

Comptabilité