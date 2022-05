Tenon Brahima COULIBALY

Diplômé en Communication Visuelle Option Webmaster, puis en Génie logiciel j'ai développé ces dernières années des aptitudes spécifiques et uniques dans le domaine de la communication web.

Polyvalent, j'ai été amené à développer depuis 2010 des plateformes web, multimédias et graphique pour des projets spécifiques. J’ai successivement occupé les postes de Webmaster, Webdesigner et Intégrateur de solutions web dans plusieurs structures différentes avant de monter en Juin 2014 ma propre Agence Web Conseils dénommée « TENON CORPORATE ».



TENON CORPORATE est une Agence web conseil née de la volonté de définir avec ses partenaires la meilleure stratégie de Communication Web pour leurs organisations, entreprises et campagnes marketing. Nous sommes présents dans le développement Web, L'Edition d’applications mobile, la conception de supports publicitaires… En étroite collaboration avec nos partenaires, nous déterminons l’image de leurs l’entreprises à mettre en avant, les valeurs à promouvoir, les modes de communications à privilégier, les partenaires à associer. Nous prêtons main-forte dans le seul objectif de réussir leurs communications ou de booster leurs images de marques. Grâce à notre maitrise des outils techniques et logistiques, nous nous assurons du respect des normes de sécurité de notre secteur d’activité et sommes capable de coordonner une multiplicité d’intervenant ou de prestataires dans les délais impartis. Notre Agence vous comble ainsi de satisfaction par des prestations diversifiées, innovantes, adaptées à tous les budgets.



Votre image, notre priorité !



Mes compétences :

Webmaster

Conseil

JavaScript

Informatique

Graphisme

Bureautique

Gestion de projet

Management

Formation