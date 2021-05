Thai-Hoa CHUNG

- Recherche de poste Medical Science Liaison (MSL) ou Référent Scientifique Régional, Chef de Projet Clinique

- Double diplôme: PhD (oncologie et biotechnologie pharmaceutique) et attaché de recherche clinique (ARC)

- Ingénieur R&D avec cinq ans d'expérience dans la recherche biotech pharma (spécialité: oncologie) et récemment dans l'industrie cosmétique

- Expérience avérée de la communication scientifique (orale et écrite) et coordination de projets transversaux (niveau international)

- Solides compétences interpersonnelles

- Français et vietnamien: bilingue; anglais: courant