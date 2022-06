Thémis LEAB

Jeune femme de 31 ans, motivée et rigoureuse, je suis impliquée dans les tâches qui me sont confiées.

Curieuse, je cherche à développer mes connaissances et mes compétences en plus de parfaire celles dont je dispose déjà.

Polyvalente, j'apprécie grandement la diversité des tâches sur le poste occupé.

Je suis actuellement en CDI sur une plateforme d'achat pour des produits culturel. Je suis ouverte à toutes propositions sérieuses sur poste similaire (en CDI uniquement).



Mes compétences :

Microsoft Word

Gestion des stocks

Archivage

Microsoft Excel