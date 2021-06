Bonjour je mappelle Theo et jai 21 ans je suis titulaire dun BPJEPS AS (équivalent bac)

Je travail depuis mes 17 ans dans lanimation pendant mes vacances.

Je me suis toujours intéressé au commerce Cest la raison pour la quelle je me lance dans un BTS MCO en alternance.

Jadore voyageais je suis partis 10 mois en Australie en 2019/2020 jai également visité le Canada les phillipines les États Unis et de nombreux pays européens

Je suis à la recherche dune alternance dans le domains du management commercial opérationnel au vous avez un poste a promouvoir je suis disponible pour tout type de poste

Merci de mavoir lu

Cordialement

Theo caudroit

Num: 0652090903