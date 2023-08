Theo VERVYNCK (THEO VERVYNCK)

Jeune motivé qui cherche une alternance dans la communication plus précisément pour la mention suivante " infographiste metteur en page".



J'ai des appétences avec l'info graphisme mais pas encore les compétences que je compte apprendre lors de cette formation.



Titulaire d'un BTS MCO (management commercial opérationnel et titre pro technico commerciale je ne suis pas rassasie et je me dirige dans la communication qui pour moi reste une base essentielle dans la vente et le commerce et donc un plus à ajouter avec mes diplômes.



J'ai déjà pu m'améliorer sur certains point avec ma formation de Community Manager mais voulant approfondir un peu plus j'ai décidais de vouloir prendre cette opportunité de faire cette alternance.