Sylvain VERVINCK

Mon métier consiste à rechercher et traiter des informations précises et exploitables, et à les protéger lorsqu'elles sont sensibles, afin d'aider mes clients à prendre des décisions stratégiques, remporter des marchés, affronter des menaces et gérer des crises



Mes compétences :

1) Stratégie d'Entreprise

2) Intelligence Économique

3) Organisation d'Entreprise

5) Gestion Finance Comptabilité

6) Création et Développement d'Entreprise

4) Audit et Conseil

9) Droit des Affaires

7) Gestion des Risques

8) Gestion des Ressources Humaines