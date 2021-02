Jean Marie BREULEUX

La prochaine mission sera seulement un nouveau défit ...



Après 4 années chez un constructeur Automobile a un poste de direction Nationale opérationnelle, 10 années d'expériences réussies dans le consulting en France, l'Afrique Francophone et dans les DOM TOM; J'avais souhaité revenir au contact du marché dans ces moments de crise.

La gestion d'une équipe de managers, le développement et l'animation d'un réseau, la préparation et la mise en place a un redéploiement de l’entreprise dans cette période, à constitué une évolution de mes compétences et un véritable challenge.



Ma démarche est empreinte d'écoute et du désir de faire bien.

Car mes valeurs sont la transmission et le partage.



14Years experience in SUZUKI France and consulting in France,Africa and in the DOM-TOM, we seek new horizons.



My approach is marked listeners and the desire to do well.



Because my values are transmitted and sharing



Mes compétences :

Gestion

Evénementiel/

Commerce

Positive Energie

Conscience professionnelle

Clementine