Théo VIARD

Actuellement étudiant en Brevet de Technicien Supérieur en Management Commercial et Opérationnel (MCO), je sors d'un cursus technologique dans la filière Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) avec l'option Marketing. À l'issue de ce cursus j'ai obtenu le baccalauréat technologique avec mention très bien, et je suis donc en cours de validation du baccalauréat +2 dans la branche managériale opérationnelle.