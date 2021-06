Thomas VIARD

Site : cargocollective.com/thomasviard

mail : thomasviard.pro@gmail.com



--



Diplômé d'une double licence en :

- création publicitaire à Sup de Pub

- réalisation cinéma & TV à EICAR



J'aime m'investir dans de beaux projets, travailler en groupe,

et nourrir quotidiennement ma passion pour l'image.



J'ai travaillé en

Aujourd'hui auto-entrepreneur à Paris, je travaille en freelance avec les agences de publicité et les boîtes de production dans ces deux domaines :



FILM / cadrage, montage, étalonnage, motion design

IMAGE / graphisme, photographie, retouche



--



Logiciels maîtrisés :

- ADOBE CC / Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom

- APPLE / Final Cut Pro, Logic Pro

- BLACKMAGIC DESIGN / DaVinci Resolve

- AVID / Media Composer

- AUTODESK / Smoke

+ bon niveau informatique, notions HTML et CSS



Langues pratiquées :

français, anglais, espagnol



Activités annexes :

rédaction, production de musique électronique, cyclisme



Centres d'intérêts :

cinéma, photographie de mode, e-sport



Mes compétences :

Animation

Composition

Design

Direction artistique

Etalonnage

Graphisme

Montage

Photographie

Réalisation