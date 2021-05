Theodore HAUTVAL

Bonjour !

Je travaille dans le domaine de la mobilité professionnelle choisie, autrement dit, les bilans de compétences.

Je souhaite faciliter les contacts et les échanges entre des personnes qui envisagent de se réorienter vers un nouveau métier pour eux, et celles qui l'exercent actuellement.

Je pense que les réseaux sociaux, et viadeo, pourraient être de bons outils de validation de projets professionnels, puis, évidemment, de recherche d'emploi.



A bientôt peut-être,



Théodore HAUTVAL





Mes compétences :

Ecoute

Facilitateur