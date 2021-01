Théophile DESMARCHELIER

Au service de l'humain depuis 15 ans, j'ai participé à accompagner les enfants et les seniors dans leurs préservations de l'autonomie. D'animateur en centre de vacances à responsable de secteur dans un service d'aide et d'accompagnement à domicile, le développement de l'individu est le leitmotiv qui jalonne mon parcours professionnel. Soucieux de la qualité des relations avec les autres, des valeurs fortes m'animent au quotidien dans mon travail : respect, sécurité et bienveillance.



Mes compétences :

Encadrement

Accompagnement

Service à la personne

Organisation du travail

Amélioration continue

Analyse des besoins