Théophile ORDINAS

Https://theophile-ordinas.fr/consultant-seo-paris , j'offre mes services de conseil en référencement sur les axes "technique", "sémantique" et de "popularité".



Le but de mes prestations est d'optimiser votre site afin d'atteindre les premiers résultats de recherche au sein des pages de recherche Google et de parfaire la notoriété Web. Mes services de conseil SEO se destinent aux sites e-commerce, institutionnels ou corporates.



Le gain de visibilité, acquis sur une période minimum de 2 mois, devrait être à l'origine de nouvelles inscriptions, transformations, de nouveaux débouchés, leads...



Mes prestations de conseil recouvrent l'ensemble du scope SEO :



• Audit technique dans le but de sonder la configuration pour les moteurs de recherche, la disponibilité des informations, ainsi que la vitesse de chergement, par un crawl et divers test manuels.



• Audit sémantique : tend à percevoir quels mots clés sur lesquels se baser, de quelle manière sont agencés les éléments textuels et quelle est la structure du site (Crawl, Semrush, keywords planer, Trends, inspections manuelles…).



• Analyse de la de notoriété pour identifier si votre site web a déjà une notoriété conséquente et si les informations transmises ont été retransmises et partagés par des blogs, annuaires, sites tiers (Ahref, Majestic…).



• Après une inspection détaillée de l’existant, mon rôle est d’élaborer un plan d'action SEO appropriée s’accordant avec vos préférences commerciales et de vous conseiller sur des axes d’optimisations potentiels supplémentaires.



• Après un déploiement de la stratégie, je jauge et évalue la progression du site dans les SERPs sur un ensemble de mots clés définis, ainsi que l'affluence et les conversions sur le site.



Mes services de consulting SEO peuvent concerner toute ou partie de ces missions. N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de devis et informations annexes.



- Mail : ordinas.t@gmail.com

- Mobile : 06 16 32 45 91

- https://theophile-ordinas.fr



Mes compétences :

Webmarketing

Gestion de projet web

Wordpress

Web analytics

Veille concurrentielle

User experience

Web design

Cahier des charges

Expression de besoins

Intégration web

Microsoft Office