Thi Kieu NGUYEN-PANIGEL

Je suis Pharmacien diplômée de 1986 avec une spécialisation par un DEA en Galénique (formulation des médicaments).



Après une expérience hospitalo-universitaire de 4 ans, j'exerce depuis 24 ans dans l'Industrie Pharmaceutique (en Production, Contrôle Qualité, Affaires Réglementaires & Développement, Assurance Qualité).



Panpharma est à la fois exploitant, fabricant, importateur et distributeur en gros à l'exportation. Le portefeuille d'AMM est développé en interne pour le marché hospitalier français ainsi que pour l'export (pays de l'UE et pays tiers). Nous avons trois sites de productions (2 en Bretagne dont j'ai la responsabilité et un en Allemagne).



J'exerce des fonctions transverses de Direction des Affaires Pharmaceutiques et de Direction générale des opérations qui s'articulent autour de :

- l'organisation et la surveillance de toutes les opérations pharmaceutiques de nos sites

- l'Assurance de la Qualité, notamment la libération des lots, leur suivi, les réclamations/signalements, les retraits

- la Pharmacovigilance, du contrôle de l'information médicale,

- du Réglementaire : stratégie de développement, les choix et les orientations

- des Autorités de tutelles, décideurs de la Santé et partenaires de la profession

- la Direction Générale : implication dans les principales prises de décisions stratégiques du groupe.







J'ai un intérêt tout particulier pour les ressources humaines pour l'optimisation de l'épanouissement des individus.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique