Thi Kim-Loan LEV

Chef de projet indépendant disponible pour toutes missions digitales.



Gestion et suivi de projets digitaux: Sites internet multi-device, application mobile, applications Facebook, Motions web et TV, applications tactiles.



-­ Accompagnement, conseil et suivi de grands comptes dans leur projet de communication,

-­ Management des équipes internes et/ou externes, Relation client,

‐ Planification et respect des objectifs (qualité, coût, délai)

-­ Rédaction spécifications et conception wireframes,Rédaction propositions, concepts et briefs