INGÉNIEURE ENSAE PARISTECH ET MASTER M2M0 EN FINANCE ET GESTION DES RISQUES

Recherche d’un poste ingénieur à partir du mois d’octobre 2016



---

COMPÉTENCES:



DOMAINES

• Processus Stochastique en Finance

• Gestion des risques

• Instrument Financier • Statistique

• Séries temporelles linéaires

• Econométrie



INFORMATIQUE

• Bonne compétence en R, VBA, Latex, Microsoft Office

• Opérationnel en MatLab, Stata, SAS, C++



