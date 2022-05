Thi Minh Phuong HOANG

Ayant 7 ans d'expériences professionnelles (1 an en transports collectifs et 6 ans en infrastructures ferroviaires), étant autonome et responsable, je cherche actuellement des opportunités en tant que Chargée de projet, Ingénieure d'étude ou Consultante technique dans un des secteurs suivants: Transports en commun (urbains, interurbains, ferroviaire), Economie des transports, Trafic routier, Mobilité et déplacement urbain.



Je suis disponible à partir du 1er Octobre 2017 et en région Rhône-Alpes



Mes compétences :

Réalisation & analyse des données d'enquêtes

Rédaction de cahier des charges & rapports techniq

Etude des politiques de déplacements urbains

Production des cartes, des graphiques

Simulation de déplacements urbains

Diagnostic & prévision de demande de transport

Conception & exploitation d'un réseau de transport

Réponse aux appels d'offres

Etude socio-économique de transport

Marketing & financement & tarification de transpor

Informatiques : Vissim, Terese, Sphinx, SIG-Qgis /