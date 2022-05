Thi Minh Tam PHAM

Dans le cadre du programme "Jeune Talent International" du groupe Casino, j'ai rejoint l'équipe Consolidation du groupe au siège à Saint-Etienne en février 2014. Ici, je m'occupe d'un portefeuille de Business Units (BU) qui comprend notamment l'Argentine, l'Uruguay, certaines BU européennes et holdings du groupe. Mon rôle principal est d'assurer la remontée et la vérification de la cohérence des données financières de ces BU lors des clôtures (mensuelles, semestrielles) et des phases budgétaires. Je participe également aux différents dossiers transverses tels que Progression de Chiffres d'affaire comparables, Stock Option, Intra-groupe, Flux de trésorerie, Book communication financière.



De Octobre 2011 à Janvier 2014, j'ai travaillé chez Big C Vietnam - la filiale du groupe Casino en tant que contrôleur de gestion de l'ensemble d'entités du Big C et contrôleur opérationel de la région Hanoi.



J'ai également effectué une mission de sept mois en 2010 chez Canal+ pour l'étude de comptes de provisions. En 2009, j'ai travaillé au groupe Sanofi en tant que stagiaire en contrôle de gestion des fonctions supports du groupe.



Mes compétences :

SAP

Reporting

HFM

Finance d'entreprise

Consolidation

Contrôle de gestion