Thi Phuong Anh TRAN

Titulaire d’une Maîtrise en Économie des affaires étrangères ainsi que d’un Master 2 en Management de projet, je suis actuellement au master 2 Marketing et Communication des Services à IAE Lyon 3. En cadre de ce master, je suis à la recherche un stage professionnel en Marketing Communication pour 6 mois, en priorité dans la domaine du tourisme. J'aimerais développer plus amplement mes connaissances acquéris en Marketing-communication de Service et approfondir mes compétences dans le marketing opérationnel, la relation client ainsi que la politique de produit et de marque. Concernant mes expériences professionnelles, j’ai déjà eu l’occasion d’être chargée de communication-marketing au sein d’Hanoi Voyages, agence de voyages vietnamienne francophone située à Hanoi au Vietnam. Mon parcours universitaire ainsi que les différents postes que j’ai pu occupé m’ont amenés à appréhender des problématiques de communication-marketing. Ma capacité d’adaptation et mes qualités relationnelles me permettent de collaborer efficacement avec des interlocuteurs variés, exigeants et internationaux (bilingue française). Mon sens de l’autonomie ainsi que mon goût à travailler en équipe sont deux de mes meilleurs atouts. En veille permanente et de nature curieuse, je suis à l’écoute du plus grand nombre. N'hésitez pas à me contacter pour un entretien éventiel si mon candidature vous intéresse!



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification de projet

Stratégie de communication

Marketing stratégique

Import/Export

Identité visuelle

Communication Externe

Relations Presse

Google AdWords

Événementiel

Création de supports de communication

Community management

Suite Microsoft Office