Thi Phuong Mai VO

Jeune diplômée du Groupe INSEEC Paris en Master 2 spécialité Finance d'Entreprise, je me permets de poster mon candidature au poste de contrôleur de gestion.

Mes études m’ont apporté de solides connaissances techniques en matière de l’analyse financière, du financement, de la gestion et de la stratégie des entreprises. Mes stages effectués au sein des PME m’ont permis de développer mon autonomie et m’ont conforté dans le goût du travail en équipe. En particulier, j’ai participé à la schématisation des processus de financement, au développement d’une matrice P&L, à la création d’un outil de contrôle de budget annuel et le pilotage mensuel.



Mes compétences :

Microsoft Office

MS Excel VBA

Cognos

Bloomberg