MON AMBITION : RÉPONDRE A VOS BESOINS



Psycho-sociologue et Coach de formation, j’ai une expérience de 8 ans dans le domaine de la relation client au sein d’une des entreprises les plus exigeantes en la matière, Disneyland Paris.



J’ai également 13 ans de pratique du conseil, du coaching et de la formation acquise, en qualité de consultante associée, dans une structure originale et innovante, qui a su faire ses preuves en matière de conduite du changement, Clienteam.



Depuis septembre 2013, j’ai fondé mon propre cabinet de conseils, coachings et formations, Alliance Partenaires Conseils.



Les missions que j’ai réalisées, durant mon parcours professionnel, m’ont amenée à développer une aisance dans les situations relationnelles complexes.



Mon expérience acquise tout au long de mes années de pratique, me permet aujourd’hui d’être une experte dans les domaines de l’orientation clients et du développement des collaborateurs.



J’interviens régulièrement auprès de dirigeants et / ou d’équipes pour les accompagner dans la conduite de projet de changement. Je conçois également et anime les formations destinées à faciliter la mise en œuvre des transformations. J’aide à l’élaboration des outils / moyens nécessaires à la réussite de la mission.



Je suis, depuis 2013, chargée d’enseignement, à l’Université Paris I La Sorbonne, en management au sein du Master 2 SCPN. Il s’agit d’un Master 2 en Stratégie Commerciale & Politique de Négociation avec une forte spécialisation en Gestion et Management. Ce Master dispense un enseignement scientifique de haut niveau fondé à la fois sur des valeurs académiques traditionnelles mixées à la participation active de professionnels reconnus pour leur expertise dans leur domaine, afin d'être parfaitement en cohérence avec les besoins des entreprises.



En parallèle de mes activités professionnelles je suis membre d’Alliance des Femmes pour la Démocratie.



Je suis aujourd’hui une femme engagée dans le monde de l’entreprise



Mes compétences :

Fidélisation client

Accompagnement de polititque RH

Organisation de séminaire

Conduite du changement

Gestion de la relation client externes, internes e

Coaching individuel et d'équipe

Etudes qalitatives et quantitatives

Ingénierie de formation

Gestion de projet transverse