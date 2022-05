Thi Thu Hien DANG

Ingénieur chimiste diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR), je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de l'environnement. Au cours de mon cursus, j’ai choisi la majeure « Environnement, Procédés et Analyses », avec une spécialité « Génie des Procédés et de l’Environnement » afin d'acquérir des connaissances dans les domaines variés de la chimie environnementale (traitement des eaux, de l’air et des sols, valorisation des déchets...).



Mes compétences :

Génie des Procédés

Évaluation environnementale

Traitement des déchets

Traitement des eaux