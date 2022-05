Thi Ty Mai DINH

Ingénieur R&D motivée, persévérante, possédant une solide connaissance théorique et une solide expérience pratique des matériaux pour le stockage électrochimique, des nanomatériaux et des systèmes embarqués. Capacité d'apprendre rapidement de nouvelles technologies. Communication efficace avec les collègues et les clients.



Mes compétences :

Java Enterprise Edition

Hibernate

HTML5

Web Services

SQL

Java

JUnit

Apache Maven

VBScript

Analysis

Automation testing

Groovy

QuickTest Professional

Soapui

Selenium