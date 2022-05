Thi Xuan Desprets, nationnalité francaise, d origine vietnamienne, mariée, 3 enfants et 4 petits enfants , à la recherche d un emploi de vendeuse en confiserie dans le Nord.

Jétais responsable des achats de la bijouterie fantaisie et de la papeterie dans une maison de la presse pendant 3 ans, et responsable un magasin d usine de confiseries régionales pendant 2 ans.

Je suis rigoureuse ,volontaire et accueillante.





Mes compétences :

respecter les règles d'hygiene

Effectuer le suivi des dossiers clients

Accueillir et être à l'écoute des clients

suivre l'état des stocks et établir les commandes

mettre en place les produits

effectuer l'emballage des produits

effectuer l'encaissement