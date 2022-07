Thibaud CONSTANS

Domaines d'activité : événementiel, marketing, communication globale, RP, digitale



Communication Globale :

- Management de team créatif

- Gestion et optimisation sites internet

- Gestion des relations presse

- Gestion et optimisation de campagnes publicitaires

- Opérations publi-promotionelles



Marketing :

- Prospection commerciale

- Gestion et développement de portefeuille client

- Vente d'espace publicitaire

- e-Procurement

- Veille concurrentielle, marketing et technologique



Evénementiel :

- Organisation et gestion d'événements

- Suivi de projet / Relations Clients

- Suivi opérationnel

- Exploitation et Post-production