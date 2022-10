Gérant immobilier depuis 2009 à Paris Habitat OPH, j'ai abordé avec plaisir et sérieux les différentes facettes du métier de gérant et j'ai pu appréhender toute une diversité de constructions comme les logements HBM, les logements des années 30 ex Sagi et les bâtiments plus récents. Titulaire d'un bac + 3 en immobilier, j'ai par ailleurs suivi une formation de monteur d'opérations immobilières.

En recherche active d'une nouvelle expérience professionnelle.