Thibault DANEL

Parcours : Diplômé d'école de commerce (Sup'Career - Groupe INSEEC) en Ingénierie d'affaires et ventes complexes (Master 2) en alternance, j'ai poursuivi mon parcours dans le domaine du commerce et du conseil aux entreprises d'abord au sein d'une ESN et un cabinet de conseil en financements publics avant d'intégrer la société MCL SAMAR.

Je m'épanouis dans la mission d'animation de réseau et de relation de partenariats avec les Grands Comptes





Egalement fondateur associé de l'association The New Financial Circle.

The New Financial Circle (TNFC) est un groupe permettant d'élargir son réseau dans le domaine de la finance par l'intermédiaire d'événements de type afterwork. Le but étant que les jeunes d'aujourd'hui se rencontrent, prennent l'expérience des plus anciens et se créent un carnet d'adresse utile pour leur avenir car une chose importante dans ce domaine, et ce, quel que soit le méti



Mes compétences :

Relations clients

Conseil commercial

Fidélisation client

gestion de partenaires

management