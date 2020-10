Thibault DEVIRGILLE

D'abord manipulateur en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique, j'ai repris mes études et évolué en tant qu'ingénieur spécialisé dans les rayonnements électromagnétiques et leurs utilisations. Diplômé d'un Master Professionnalisant en Physique et Technologie des Rayonnements, je travaille actuellement en tant qu'Ingénieur d'Applications en Radioprotection et Radon pour la société Bertin Technologies.



Mes compétences :

Latex

Office 2010

C++

MCNP

Radioprotection

Programmation

Physique

Nucléaire

PCR

Neutronique

Spectromètre d'Absorption Atomique

Génie 2000

Scintillateur Liquide

Interwinner 7.0

Formation ISO 17025

Microshield/Pascalys