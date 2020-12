Thibault FERRAND

Apres spécialisation en Supply Chain au sei nde l'Ecole Centrale de Lyon dans le cadre de mon Master en management de l'EMLYON Business School, je suis disponible des fin 2013 pour un poste en supply chain.





Vie associative :

- 11 ans de pratique du Viet-Vo-dao et entraîneur pendant 4 ans auprès d'enfants et adolescents.

- Président de l'association eMicrocrédit de l'EMLYON Business School pour le mandat 2011.



Vie étudiante :

- Vainqueur du concours (par équipe de six étudiants) RECAPSS (Recherche Appliquée en Sciences Sociales) à l'EMLYON Business School avec le sujet : "Les apports des réseaux non-professionnels aux dirigeants de PME".

- Projet de Création d'Entreprise réalisé dans le cadre du deuxième semestre à l'EMLYON Business School par équipe de six étudiants.



Mes compétences :

Microfinance

Supply Chain

Négociation

Gestion du Changement