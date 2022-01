Thibault FRIN

Actuellement alternant en deuxième année de DUT HSE à l’université de Lorient, j’envisage poursuivre mes études par une licence professionnelle en apprentissage dans le domaine de la sécurité. Ainsi, je suis à la recherche d’une entreprise qui me permettrait d’allier enseignement théorique et formation pratique. C’est pourquoi, je vous adresse mon dossier de candidature.



Mes compétences :

Sens du contact, communication, pédagogie

Sens de l’initiative, force de proposition

Gestion de projet

Maîtrise des logiciels: Word, Excel, PowerPoint.

Capacité d’adaptation

Maîtrise de la réglementation et de la législation

Langue : Anglais et Espagnol

Analyse et évaluation des risques