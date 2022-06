Thibault PERRIER

Chef de produits pour la marque adidas licence mondiale pour la boxe, le MMA, le taekwondo et les sports de combat - J'ai à ce titre en charge la totalité de la conception et de la mise en place des gammes arts martiaux.



Principales missions :

- création et amélioration de produits

- travail de recherche des matières, compositions

- dessins techniques, size charts

- sourcing, relations usines

- négociation de prix



Pratiquant de judo depuis près de 30 ans, ceinture noire et compétiteur, j'évolue depuis plus de 12 ans dans l'industrie du sport. Jai pu allier ma passion et mes connaissances pour ces sports à mon travail en développant des gammes de produits pour le leader mondial.



Créativité, innovation, intuition, réflexion, méthode, dynamisme, implication, écoute et esprit d'équipe sont autant de qualités nécessaires à un bon chef de produits.



Mes compétences :

Qualité produits

Dynamique de groupe

Commerce international

Textile

Sport

Mode

Polyvalent