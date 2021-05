Thibaut ABOU MRAD

Je suis designer graphique, expert en communication visuelle. Avant de m'installer à Rennes en mars 2013, j'ai étudié à Paris et Kolding (Dk), et ai travaillé pour plusieurs agences parisiennes. Ce métier est devenu, au fil du temps et des rencontres, une véritable passion.



Je créé des identités visuelles, chartes graphiques, et déclinaisons sur tout type de support, aussi bien print que web. Amoureux de typographie, je soigne toujours la mise en valeur du texte de manière très précise et propose également des dessins de caractères uniques.



Mes compétences :

Typographie

Design graphique

Illustration

Web design