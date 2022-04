Charles LETAILLIEUR

Mes compétences :

- Direction et gestion de projets et produits informatiques

- Conception d’applications web et mobiles

- Conseil et accompagnement de processus de dématérialisation et de concertation publiques



Mes compétences :

Conception

Conception fonctionnelle

Développement informatique

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Gestion de projets

Gestion De Projets Informatique

Informatique

International

Mobile

Politique

Web

Web mobile

Gestion de projet