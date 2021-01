Thibaut CARMINHO

Fortement attiré par le Commerce International et fort de nombreuses expériences professionnelles et personnelles à l'étranger. Je suis aujourd'hui parfaitement capable de m'exprimer en 3 langues : le français, l'anglais, l'espagnol ainsi qu'en portugais et en chinois cantonais dans une moindre mesure.



D'une part, mes études dans le marketing ou le commerce international m'ont offert de solides connaissances théoriques, d'autre part, mes nombreux stages ou emplois étudiants de toutes sortes (en France comme à l'étranger) m'ont permis d'acquérir un sens aigu du professionnalisme et de comprendre la réalité du monde du travail dans le contexte actuel.



Mes compétences :

Illustrator CS5

Office 2010

Négociation commerciale

Création de site internet

Photoshop CS5

Dactylographie

Marketing

Communication

Logic Pro

Marketing online

Flash CS4

Wordpress

Facebook Marketing

Blogging

Publicité en ligne

Vente

Achat