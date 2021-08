Thibaut FORESTIER

Enseignant Universitaire et titulaire d'un Doctorat en Sciences Physique/Chimie, je propose mon aide en soutien scolaire en Mathématiques, Physique, Chimie, Anglais dans le cadre de cours particuliers, de cours en binôme et de stages intensifs.



Collège, Lycée général et professionnel, Classes préparatoires (MP, PC, PCSI), IUT, BTS, Université

Soutien Scolaire sur Pau et son agglomération à compter de la classe de 4ème.



Mes compétences :



Enseignement

Encadrement

Communication

Relationnelles et sociales

Coaching

Méthodologie

Adaptabilité

Préparation aux concours et aux oraux