Thibaut Gambin, Ingénieur Logiciel / Développement



Langages et logiciels principaux :

-C/C++/C#, .Net, Ruby, Java, HTML/CSS, XML/XSD/YAML ...

-Visual Studio, Eclipse, Photoshop, Gimp, Dreamweaver, Clearcase, SVN, JBoss7, Tomcat, Maven, InstallJammer, Sentinel ...



Anglais : Bon (écrit, lu)

Espagnol : Débutant



Mes compétences :

C++/C#

C

Java

.Net C#

Ruby

Scripts Shell

Extreme programming

Html/css

XML

Clearcase

UML

Développement

Base de données

C/C++

Agile