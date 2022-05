Vincent GAMBIN

Responsable de solution technique (Technical Solution Manager) pour les engagements supérieurs à 10M. Mon role consiste à transformer un cahier des charges technique en solution et en proposition avec le support d'une équipe composée d'experts (architectes, ...)

Les critères clé lors de la création de solutions sont tout d'abord l'utilisation privilégiée des offres stratégiques de l'entreprise. Viennent ensuite les critères de faisabilité (et d'execution) et de marge opérationnelle.



Auparavant responsable d'unité de production informatique (400 personnes) avec un focus particulier sur la conduite de changements organisationnels, j'ai aussi travaillé au sein d'une équipe globale en charge de la mise en place de changements majeurs. Ce role comprenait une partie de gestion de programme global couvrant l'Europe, l'Inde et l'Amérique du sud, ainsi qu'une partie de formations et coaching des équipes mis en place de manière à assurer le succès des changements attendus.



Aidé de mon expertise en management Lean (Toyota Production System) appliqué à l'industrie de service et gestion de processus, j'ai comme objectif principal de continuer à travailler sur l'accompagnement du changement organisationnel et de l'amélioration continue.



Specialtées: Leadership, coaching, développer des talents, amélioration continue, gestion de changements organisationnels (process, management system, mindset).



Mes compétences :

Cloud

IT services

Lean

Lean 6 sigma

Management

Productivity

Quality

Agile

Gestion d'équipe

Coaching

Conduite du changement