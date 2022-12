Thibaut LECAT

Mon coeur d'activité et de formation repose sur la gestion de projet dans ses dimensions stratégique et opérationnelle dans le champ du renouvellement urbain et du développement économique territorial.



Diplômé de Sciences Po Lille et de la Faculté des sciences économiques de Lille, j'ai complété ma formation initiale par une cursus certifiant en Urbanisme et Aménagement à l'Institut d'Urbanisme de Paris.



Après une expérience fructueuse comme chef de projet sur la reconversion économique et urbaine d'un site militaire et sur l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme, je me consacre depuis 2015 au développement de l'expertise d'usages dans la conception des projets urbains par la participation habitante et la concertation créative.



Mes compétences :

Urbanisme

Gestion de projet

Aménagement du territoire

Macroéconomie

Politique

Dynamisme

Sociologie

Rigueur

Autonomie