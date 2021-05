Thibaut PINARD

Originaire de Bretagne, de Rennes plus précisément, et agé de 23 ans, j'ai effectué mes études dans ma région en faisant une classe préparatoire à Rennes avant d'intégrer l'Ecole Centrale de Nantes en 2008.



Après des expériences dans le domaine du génie civil, du poste d'ouvrier jusqu'à de la recherche, j'ai décidé d'orienter ma carrière vers ce secteur. Diplômé en novembre 2011, je suis, depuis mars 2012, ingénieur travaux au sein de Bouygues Construction Ouvrages Publics et à plein temps sur le projet du vélodrome de Saint-Quentin-En-Yvelines. Sur ce projet, je suis responsable des commandes de tous les éléments préfabriqués (poutres, gradins, escaliers, prémurs) et de la pose des poutres crémaillères et des gradins.



Ce poste requiert de la rigueur, de l'anticipation, de l'organisation et des capacités à suivre et manager des équipes sur le terrain.



Mes compétences :

dynamique

Génie civil

Management

Management par la qualité

Qualité

RIGOUREUX