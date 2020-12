Thien Tan NGUYEN

Monteur vidéo, Truquiste et Étalonneur depuis 2009.

Bonne connaissance du milieu de la production tv, web et institutionnelle.



Maîtrise de la chaine de post-production jusqu'à la livraison du produit.

Montage vidéo et son, trucage, habillage, motion design, étalonnage et encodage dans les formats souhaité.

Création d'éléments graphique 2D, 3D pour vidéo.

J'ai des notions de :

- Dreamweaver; Html, CSS

- ProTools



Mes compétences :

Final Cut Pro

After Effect / Première

MAYA

C4D

AVID

Photoshop

Encore DVD

Illustrator CS5

Dreamweaver CS5

ProTools