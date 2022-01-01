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Thierry ALDENTE

BRASPARTS

En résumé

NOTRE PIZZERIA EST LA PLUS ANCIENNE PIZZERIA DE LA COMMUNE DE PLOUZANE, VOTRE FIDELITE ONT FAIT DE NOUS LES LEADER SUR LE MARCHE DE LA PIZZA A PLOUZANE ET NOS COMMUNES DE LIVRAISONS ET NOUS VOUS EN REMERCIONS; NOUS LIVRONS SUR LES COMMUNES DE PLOUZANE, LOCMARIA PLOUZANE, SAINT RENAN, TREGANA, TECHNOPOLE, ET LIMITE SAINT PIERRE; NOUS VOUS PROPOSONS UNE NOUVELLE PIZZA TOUS LES MOIS ET DE NOMBREUSES PROMOTIONS. NOTRE SALLE A ETE ENTIEREMENT REFAITE ET TOUJOURS SUR LE THEME DE LA CONVIVIALITE, A BIENTÔT

Mes compétences :
Travailleur et prudent
Sérieux et ouvert

Entreprises

  • Al dente pizzas - Directeur

    maintenant

  • BRETIMMO - DIRECTEUR D'AGENCE

    plouzané 2002 - maintenant TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERE ET COMMERCIALES

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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