Thierry BAILLÉ

Après une carrière réussie dans le domaine de l'isolation, de la menuiserie et de la plasturgie , j'ai choisi de rénover des maisons en bardage DPE classe A, le secteur du tourisme pendant 7 ans (construction d'un mini complexe hotelier en Afrique et restaurant en Bretagne), je cherche à reprendre mes activités précédentes ou j'ai eu un certain succès au vu des responsabilités qui m'étaient confiées venant essentiellement de mon gout pour la prospection, la création et surtout de la mise en œuvre technique des produits à commercialiser ainsi que létablissement de réseaux de distributions.



Je recherche un poste entre la partie commerciale et le R&D surtout dans le domaine de l'isolation, de la menuiserie voir de la plasturgie et de la rénovation énergétique



Actuellement en poste chez un injecteur et finalisation de mon dépôt de brevet, suivi du projet ISORENO avec cabinet spécialisé, phase dindustrialisation en cours, je suis ouvert à toutes propositions sérieuses.





Localisation 85



Mes compétences :

Extrusion

Isolation

Plasturgie

plafonds suspendu

Second oeuvre

Menuiserie Bardage

Informatique Word Excel