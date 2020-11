Gaëtan MALARDÉ

Je suis responsable du département Ingénierie Pédagogique de Naval Group University et responsable des formations digitales



Ingénieur en Informatique spécialiste en bases de données, traitement d'image et intelligence artificielle



- j'ai développé de nombreux logiciels dans des domaines très variés (achat, stock, GPAO, CAO)

- j'ai été responsable de l'architecture informatique technique nationale du groupe





Je suis passionné de hiéroglyphes; je suis en deuxième année d'apprentissage et j'ai réalisé un site qui héberge un programme de traduction.



Je suis engagé dans la politique locale dans ma commune de 5000 habitants.



Mes compétences :

Bases de données

Traitement d'images

Intelligence artificielle

Réalité virtuelle

Réalité augmentée

LMS

E-learning